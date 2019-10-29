تشكيل لجنة عليا لاستلام ذمم أعضاء مجلس ميسان والمحافظ يعتزم تغيير عدد من مدراء الدوائر

2019/10/29 | 20:35

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بغداد اليوم _ ميسان

شكل محافظ ميسان، علي دواي، اليوم الثلاثاء، لجنة عليا لاستلام ذمم أعضاء مجلس المحافظة، فيما أبدى عزمه تغيير عدد من مدراء الدوائر الحكومية.

وذكر المكتب الإعلامي لدواي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "محافظ ميسان، وبعد تخويله بممارسة صلاحيات مجلس المحافظة، شكل لجنة عليا من ديوان المحافظة لغرض جرد وتسليم وأستلام ذمم أعضاء المجلس، وكذلك جرد الأبنية التابعة لمجالس الأقضية والنواحي".

وأضاف البيان، أن دواي يعتزم "أتخاذ عدة إجراءات مهمه لاحقاً، منها تغيير عدد من مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة".

بغداد اليوم- اربيل

أكد مسؤول إدارة الأزمات بمؤسسة بارزاني الخيرية ويس محمد جليل وصول أعداد اللاجئين من الكرد السوريين إلى أكثر من 12 ألف لاجئاً.

وقال جليل في حديث لـ(بغداد اليوم)، "حتى اليوم ماتزال المخيمات تستقبل المزيد من الأعداد وقم تم

بغداد اليوم- النجف

وجه محافظ النجف، لؤي الياسري، اليوم الثلاثاء، بجرد ممتلكات مجلس المحافظة واستلام الذمم المالية والعجلات الخاصة بالأعضاء.

وقال مكتب المحافظ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير "خول نائبه الأول هاشم الكرعاوي ب

عضو بمفوضية حقوق الانسان يصدر توضيحاً بشأن أعداد ضحايا تظاهرات كربلاء ليلة أمس

بغداد اليوم- بغداد

أصدر عضو مفوضية حقوق الأنسان، علي البياتي، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن أعداد ضحايا تظاهرات كربلاء الليلة الماضية.

وجاء في توضيحه: تنويه الى وسا

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