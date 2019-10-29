المتحدث باسم الأمانة العامة لواع: إعادة اكثر من 78 الف منتسب الى الدفاع والداخلية

2019/10/29 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد اليوم الثلاثاء، اعادة 78661 منتسبا من المفسوخة عقودهم الى وزارتي الدفاع والداخلية.

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