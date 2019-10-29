2019/10/29 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيادة شرطة كربلاء تتسلم مقري حركة عصائب اهل الحق ومنظمة بدر وتدعو المتظاهرين الى الحفاظ على سلمية التظاهر من اجل المصلحة العامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/29 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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