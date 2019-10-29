"الكوردي" يرد على دعوة بترتيب البيت الكوردي بروج افا

2019/10/29 | 20:47

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اربيل (كوردستان 24)- ابدى القيادي في المجلس الوطني الكوردي كاميران حاجو استعداد المجلس للاستجابة لدعوة ترتيب الصف الكوردي السوري مشيرا الى ان الامر ينبغي ان يتم على اسس جديدة.

وجاءت تعليقات حاجو بعد اعلان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني عن استعداده للتوسط لاحداث تقارب بين الاطراف الكوردية والتوصل لموقف كوردي موحد في سوريا.

وقال حاجو لكوردستان 24 "مستعدون لتوحيد الصف الكوردي ولكن ليس على اساس دعم السياسات الخاطئة التي اوصلت الكورد في سوريا الى هذه المآلات بل على اسس جديدة".

وتابع "سابقا كان هناك طرف واحد –اشارة الى حزب الاتحاد الديمقراطي –يحتكر القرار وهذا غير مقبول وينبغي لاي اتفاق ان يكون على اساس ان يعبر كل طرفه عن رؤاه بحرية لا أن يكون تابعا للآخر".

من جهته قال ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة السليمانية باقليم كوردستان محمد عرب ان "توحيد الصف الكوردي مهم وينبغي وضع المصالح الحزبية جانبا نظرا لحساسية المرحلة".

واشار عرب الى ضرورة ان تتفق كافة القوى الكوردية وأن تعمل على حماية مكتسبات الكورد بعديا عن اي اجندات حزبية ضيقة.

تحرير سوار أحمد

اجرى اللقاءات زردشت حمي

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