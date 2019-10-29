رابطة المحترفين الاماراتية تنضم الى منتدى الدوريات العالمية

2019/10/29 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

انضمت , اليوم الثلاثاء , رابطة المحترفين الإماراتية الى منتدى الدوريات العالمية لكرة القدم لتصبح الدولة رقم 40 التي تنضم لاكبرتجمع لروابط الدوريات المحترفة في العالم.

انضمام رابطة المحترفين الاماراتية سيكون ايجابيا حيث ستساهم في تطوير منظومات الحوكمة في كرة القدم العالمية، وإيجاد حلول للمشاكل والقضايا التي تواجه اللعبة حول العالم بالإضافة إلى تطوير التعاون بين الأعضاء.

و يضم منتدى الدوريات العالمية 40 رابطة من روابط الدوريات المحترفة تضم في مجملها 1100 نادياً , تلعب دورا مهما في كل القضايا التي تتم مناقشتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ومنها قوانين كرة القدم، نزاهة اللعبة، علاقات الأندية باللاعبين، قوانين انتقالات اللاعبين ووكلائهم، بالإضافة لكل ما يخص جدولة البطولات الدولية، وفترات التوقف الدولي .

رابطة المحترفين الإماراتية ستكون حاضرة لأول مرة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمنتدى، والذي سيعقد في مدينة مراكش المغربية في تشرين الثاني المقبل، وتتشكل هيكلة المنتدى من ثلاث مجموعات يتم إعادة اختيار اعضائها كل 4 سنوات، وهي مجموعة الإدارة، ومجموعة التوجيه, بينما تضم مجموعة الأعضاء بقية الروابط الأعضاء في المنظمة

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