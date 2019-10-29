برهم صالح يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث إقالة الحكومة واعلان حكومة انتقالية

2019/10/29 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- _ يعقد رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد في هذه الاثناء, إجتماعاً بعدد من رؤساء الكتل والسلطة القضائية وممثلين عن التحالف الكردستاني لبحث عدة خيارات بضمنها اقالة حكومة عادل عبد المهدي واعلان حكومة طواريء.وقال مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بدأ منذ حوالة ساعة من الآن لمناقشة تلبية مطالب المتظاهرين وعدد

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