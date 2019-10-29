2019/10/29 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية برهم صالح يعقد اجتماع طارئ مع رؤساء الكتل والسلطة القضائية لاقالة الحكومة واعلان حكومة انتقالية وكالة خطوة برس.

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