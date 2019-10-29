انتخاب رافايل غروسي رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية

2019/10/29 | 21:06

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بغداد اليوم- متابعة

انتخبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، الأرجنتيني رفائيل ماريانو غروسي، رئيسا جديدا لها،...





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