2019/10/29 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.



حسين القاصد

في النصف الأول من القرن الماضي ازدهرت التظاهرات والغضب الشعبي في العراق ، ولم يكن المثقف العراقي بشكل عام ، والشاعر على وجه الخصوص ، بمنأى عن هموم الجماهير ، فقد كان شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري على رأس أغلب التظاهرات وفي صدارتها ومثله كان محمد صالح بحر العلوم الذي لقب بشاعر الشعب ، وكذلك بدر شاكر السياب والشاعر المتمرد حسين مردان وعبد الرزاق عبد الواحد (حين كان يساريا أيام العهد الملكي ) ؛ وقد اتسمت هذه الحقبة بالثورية الايدلوجية بعد شيوع ظاهرة (المثقف العضوي) .

كان صوت المثقف العراقي آيدلوجيا نابعا من فكر التوجه الايدلوجي الذي يؤمن به ، فصرنا نرى الشيوعيين يقودون تظاهرات كبرى ، قبل أن يهيمن القوميون على المشهد العراقي وينزلوا بتظاهراتهم وأفكارهم التي

يعتقدون.

كان ذلك قبل أن تخضع الثقافة العراقية إلى التدجين السلطوي ، لا سيما في الجبهة الوطنية التي جمعت الشيوعيين والبعثيين تحت قيادة البعث التي هيمنت على الثقافة وانتهجت تدجين الثقافة والمثقفين ، لتبدأ مرحلة تبعية المثقف للسلطة بشكل

مطلق .

بعد انهيار النظام الساقط وانتهاء عصر الايدلوجيات ، وزوال مرحلة تبعية المثقف للسلطة ، وجد المثقف العراقي نفسه متخبطا ، بين الحنين لليسار او التمسك بالتيار القومي ، وبين من أدمن العبودية فذهب يبحث عن صنم جديد أو حزب جديد ليتبنى فكره ويعيش

في كنفه .

وحدث ايام حكومة السيد المالكي أن تحركت قوات عسكرية باتجاه اربيل بعد أزمة بين المركز وحكومة المحافظات الشمالية ؛ فطالب فاضل ثامر

وقد كان وقتها رئيسا للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ، طالب بتشكيل درع بشري من المثقفين ليمنع الاقتتال بين الطرفين ، وعلى الرغم من أن هذه الدعوة مشوبة بشيء من الشخصنة والايدلوجيا ، وعلى الرغم _ ايضا_ من عدم تحقيقها ، إلا أنها تعد دورا واضحا للمثقف العراقي .

الآن ، وبعد تراجع الخدمات وانتشار المعاناة بين أوساط المجتمع ، اندلعت تظاهرات كبرى في البلاد؛ لكن النقابات اكتفت بالبيانات الحذرة وانتشرت ظاهرة المثقف الجماهيري الحر ، الذي يتصرف دون

تبعية . فبين دعوة نقابة المعلمين للإضراب وبين بيانات النقابات، كم كنا نتمنى موقفا موحدا لتشكيل درع بشري من جميع المثقفين يقف حاملا الاعلام العراقية فقط ، في منتصف جسر الجمهورية ، ليمنع العنف المتوقع بين المتظاهرين وقوات الأمن ويقطع الطريق عمن يصطاد في الماء العكر ، ويسهم في ترسيخ سلمية التظاهر وعدم السماح بالاعتداء على المتظاهرين وعلى القوات الأمنية .

فهل أنتم فاعلون؟

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