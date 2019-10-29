رئيس الجمهورية يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث إقالة الحكومة واعلان حكومة انتقالية

2019/10/29 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يعقد رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد، مساء اليوم الثلاثاء، إجتماعاً بعدد من رؤساء الكتل والسلطة القضائية وممثلين عن التحالف الكردستاني، لبحث عدة خيارات بضمنها اقالة حكومة عادل عبد المهدي واعلان حكومة طوارىء.

وقال مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية لـ" الغد برس"، أن "الاجتماع بدأ منذ حوالة ساعة من الآن لمناقشة تلبية مطالب المتظاهرين وعدد من الحلول منها اقالة الحكومة الحالية واعلان حكومة تتولى قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية".

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