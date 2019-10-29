العفو الدولية: الأمن العراقي لجأ مجدداً إلى استخدام (القوة المميتة) لتفريق المتظاهرين

2019/10/29 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن العراقية لجأت مرة أخرى إلى القوة المميتة غير القانونية المفرطة لتفريق حشود من المتظاهرين المسالمين إلى حد كبير في مدينة كربلاء الجنوبية الليلة الماضية ، بعد مقتل 14 محتجًا على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وذكر بيان للمنظمة تلقت "الغد برس" نسخة منه أنه "تشير الدلائل التي تم جمعها من شهود العيان ومقاطع الفيديو التي تم التحقق منها إلى موقع جغرافي إلى أن قوات الأمن العراقية وشرطة مكافحة الشغب فتحت النار باستخدام الذخيرة الحية وكذلك الغاز المسيل للدموع ، وطاردت المتظاهرين المسالمين في اعتصام عند دوار الطربية في 28 أكتوبر / تشرين الأول.



كما قال شهود إن قوات الأمن حاولت دهسهم بالسيارات".

وأضاف بيان العفو الدولية "في المشاهد المروعة من كربلاء الليلة الماضية ، أطلقت القوات العراقية النار الحي على المتظاهرين المسالمين ولجأت إلى القوة المفرطة والقاتلة في كثير من الأحيان لتفريقهم بطريقة متهورة وغير قانونية على الإطلاق".

من جانبها قالت لين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية ، إن "هذه المشاهد تثير الصدمة لأنها تأتي على الرغم من تأكيدات السلطات العراقية بأنه لن يكون هناك تكرار للعنف الشديد الذي يمارس ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر".

وذكرت أنه "بموجب القانون الدولي ، يجب على قوات الأمن الامتناع عن استخدام الأسلحة النارية ما لم يكن هناك تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة ولا يوجد بديل مناسب متاح.



تشير شهود العيان بوضوح إلى أن الأمر لم يكن كذلك.



يجب على السلطات العراقية كبح جماح قوات الأمن فوراً لمنع المزيد من إراقة الدماء".

وأضاف بيان العفو الدولية نقلا عن أحد شهود العيان " قوات الأمن حاولت مطاردة المتظاهرين الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع والهراوات في الأيام السابقة، لكن العنف الذي استخدم الليلة الماضية كان أكثر تطرفاً".

وأردف قائلاً "فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين كانوا يطاردونهم.



كان هناك دفع رباعي أسود بدأ في السير باتجاه الدوار ومحاولة الركض على المتظاهرين، كان الرعب الكامل، كان هناك نساء وأطفال، كان الأطفال يصرخون، وفرقت قوات الأمن الجميع وبدأت في مطاردتهم في الشوارع الجانبية".

ووفقا للبيان "قال طبيب في مستشفى الحسين في كربلاء، إن المتظاهرين وصلوا إلى غرفة الطوارئ الليلة الماضية مصابين بشظايا وطلقات نارية، بما في ذلك في الساق والمعدة والعين والرأس".





وأضاف الطبيب أنهم "استقبلوا أيضًا عدة متظاهرين أصيبوا بسبب الضرب في الأيام الأخيرة، وأن قوات الأمن بزي مدني قد زارت المستشفى في 27 أكتوبر / تشرين الأول واعتقلت حوالي 50 شخصًا يشتبه في مشاركتهم في الاحتجاجات".

وقال شاهد عيان آخر لمنظمة العفو الدولية إنه "في البداية حذر ضباط الجيش المتظاهرين شفهياً من عبور البوابة إلى المباني الحكومية بالقرب من الدوار حيث تجمع المحتجون منذ 24 أكتوبر / تشرين الأول.



تجاهل بعض المتظاهرين التحذيرات واقتربوا من المنطقة لكنهم كانوا مدفوعين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية".

وأضاف " لقد استخدموا الكثير من الغاز المسيل للدموع.



حتى الجيش كان يختنق وبدأ في المغادرة.



عندما غادر الجيش ، بدأ المتظاهرون في حرق الإطارات والقمامة، مضيفًا أن المتظاهرين بدأوا في إلقاء الحجارة رداً على ذلك".

وقال متظاهر آخر إنه كان "يحضر الاحتجاج السلمي إلى حد كبير عندما سمع طلقات نارية قادمة من المنطقة القريبة من المباني الحكومية، ووصف كيف كانت قوات الأمن التي ترتدي ملابس سوداء تطارد المحتجين".

وختم بيان العفو الدولية بالقول "يجب على القوات العراقية أن تأمر بإجراء تحقيق مستقل ونزيه في أحداث الليلة الماضية في كربلاء وأن تضمن محاسبة جميع المسؤولين عن أفعالهم".

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