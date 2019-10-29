هبوط النفط يتسبب بخسائر في 6 بورصات عربية

2019/10/29 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هبطت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الثلاثاء، مع تضرر المعنويات سلبا إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الأول، بنسبة 0.86 بالمئة أو 53 سنتا إلى 61.04 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم كانون الأول بنسبة 1.54 بالمئة أو 86 سنتا إلى 54.95 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات هبطت بورصة دبي بنسبة 1.35 بالمئة إلى 2739 نقطة، مع تراجع أسهم كبرى مثل "إعمار العقارية" بنسبة 5 بالمئة و"أرابتك" بنسبة 3.14 بالمئة.

فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.16 بالمئة إلى 5075 نقطة، مع انخفاض "أبوظبي الأول" بنسبة 1.95 بالمئة و"اتصالات" بنحو 1.33 بالمئة.

وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع انخفاض مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.17 بالمئة إلى 7693 نقطة، بضغط هبوط أسهم كبرى في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وانخفض المؤشر الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.07 بالمئة إلى 6280 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الرئيس بنحو 0.21 بالمئة إلى 4767 نقطة، وزاد المؤشر العام بنسبة هامشية بلغت 0.01 بالمئة ليقفل عند 5767 نقطة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة محدودة بلغت 0.02 بالمئة إلى 4004 نقطة، بضغط رئيسي من هبوط أسهم قطاع الخدمات.

وأقفلت بورصة قطر على تراجع هامشي بنسبة 0.01 بالمئة إلى 10220 نقطة، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية.

في المقابل، ارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.15 بالمئة إلى 14465 نقطة، بفضل عمليات شرائية للمؤسسات المحلية والعربية والأفراد بجميع فئاتهم.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1524 نقطة، مع ارتفاع أسهم "البركة المصرفية" بنسبة 2.4 بالمئة و"زين" بنسبة 1.9 بالمئة.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع طفيف بنسبة 0.03 بالمئة إلى 1805 نقطة، مع صعود أسهم "الإقبال للاستثمار" و"مناجم الفوسفات" و"البنك العربي" بنحو 1.3 بالمئة و1.26 بالمئة و0.88 بالمئة على التوالي.

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