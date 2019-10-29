2019/10/29 | 21:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال رئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية، النائب عدنان الزرفي، اليوم الثلاثاء، إن رسالة رئيس ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بائتلاف العبادي: رسالة عبد المهدي استفزازية وفيها تحدٍ للصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
قال رئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية، النائب عدنان الزرفي، اليوم الثلاثاء، إن رسالة رئيس ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب بائتلاف العبادي: رسالة عبد المهدي استفزازية وفيها تحدٍ للصدر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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