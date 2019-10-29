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نائب بائتلاف العبادي: رسالة عبد المهدي استفزازية وفيها تحدٍ للصدر


نائب بائتلاف العبادي: رسالة عبد المهدي استفزازية وفيها تحدٍ للصدر
2019/10/29 | 21:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد 

قال رئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية، النائب عدنان الزرفي، اليوم الثلاثاء، إن رسالة رئيس ا...

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