نائب بائتلاف العبادي: رسالة عبد المهدي استفزازية وفيها تحدٍ للصدر

2019/10/29 | 21:37

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بغداد اليوم _ بغداد

قال رئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية، النائب عدنان الزرفي، اليوم الثلاثاء، إن رسالة رئيس ا...





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