حسن خليل غريب - نعم للتفاوض أمام كاميرات الرأي العام

2019/10/29 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب ولا للتفاوض في دهاليز حكومة الأحزابفي 28/ 10/ 2019حسن خليل غريب يدعو (مثقفو السلطان) جماهير الشعب الثائر إلى أن يعطوا الوريقات الإصلاحية، التي تقدمت بها مؤسسات رسمية في الدولة اللبنانية، فرصة لاختبار نوايا أحزاب السلطة.وقد تفضَّل على الشعب أحد هؤلاء، بحل سحري مفاده أنه يضمن هطول أمطار الإصلاح في مدة لا تزيد عن عشرة أيام إذا ما شكَّل الشارع لجنة للتفاوض مع (أحزاب السلطة).وذلك بأن يخرج......

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