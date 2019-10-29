أيمن عبد الخالق - صناعة الجهل -1

2019/10/29 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أيمن_عبد_الخالق صناعة الجهل(AGNOTOLOGY)"الرأسمالية ستجعل كل الأشياء سلعًا، الدين والفن والأدب، وستسلبها قداستها"...كارل ماركسمن الطبيعي أن تكون هناك صناعات علمية متعددة تنفع الإنسان وتطور المجتمعات البشرية، ولطالما كان العلم والعلماء منارة حضارية يستنير بها الإنسان في هذه الحياة، ويسير على ضوئها في مسالك حياته الفردية والاجتماعية.ولكن من الغريب حقا أن نكتشف أنه يوجد بيننا من يسعى لتأسيس صناعة أخرى......

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