منظمة البديل الشيوعي في العراق - مجزرة أخرى تقوم بها قوات السلطات الميليشية في كربلاء، وهي تترنح تحت ضربات الانتفاضة

2019/10/29 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق مرة أخرى أقدمت السلطات الميليشية الحاكمة في العراق على ارتكاب جريمة بشعة بحق المتظاهرين وذلك في مدينة كربلاء مساء يوم أمس 28 تشرين الأول 2019 حيث راح ضحيتها العشرات من المنتفضين.ما يقف وراء قيام هؤلاء القتلة بإغراق المدينة بالدم هو سد الأبواب أمام تقدم انتفاضة الجماهير في مدينة كربلاء.غير ان هؤلاء المجرمين مخطئون، فكلما ارتكبوا المزيد من الجرائم وسفك دماء المنتفضين كلما اقترب موعد سقوطهم الن......

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