مثال غازي: الجمهور يفضل الحفلات السيمفونية على المسرح

2019/10/29 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وداد ابراهيم تحدث الكاتب المسرحي مثال غازي عن تجربته مع المسرح وآخر اعماله المسرحية: ما زلت متواصلا مع المسرح حتى بعد ان تركت منصبي كمدير للفرقة القومية للفنون، تفرغت للكتابة لأني لا اعرف العيش من دون المسرح، فهو معي في كل مكان، لأنه انتاج للحياة، ومتنفسي الوحيد.وتابع: ما نراه في الشارع لا يبدو رائعا ...

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