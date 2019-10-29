“بيتي”.. أول نبتة في العالم تلتقط سيلفي لنفسها!

2019/10/29 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – وكالات: التقطت نبتة تدعى “بيتي” تعيش في حديقة الحيوان في لندن، للمرة الأولى على الإطلاق، صورة سيلفي لها.ويقول العلماء إن نجاح هذه التجربة قد يحدث ثورة في مجال الحفاظ على النباتات في جميع أنحاء العالم، حيث أن “تعليم النباتات التقاط صورة سيلفي” سيجعل مراقبة الحياة البرية في الغابات المطيرة أكثر سهولة....

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