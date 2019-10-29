العراقي الاصيل والمشاريع النافعة

2019/10/29 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- -1- لستُ أمام خيارات عديدة حين أرى من يؤثر الصالح العام ويرفض الحصول على المكاسب الشخصية على حساب الآخرين .-2- تلك هي سجيةُ الرجل النبيل الأصيل الذي لا تغيب عنه مصالح البلاد والعباد ، وهي التي تُشغل باله ، لا الأرباح والامتيازات الخاصة .-3- واذا كانت الساحة العراقية اليوم تغص بما عانته من ...

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