الجامعة العربية تدعو العراقيين لاحتواء الأزمة

2019/10/29 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة / اسراء خليفة

حث الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد ابو الغيظ ، جميع العراقيين المخلصين إلى التكاتف والعمل على احتواء الأزمة والحفاظ على المكتسبات التي حققها العراق خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة.واعرب، ابو الغيط، خلال بيان صحفي تلقته "الصباح" عن اسفه من تصاعد العنف وسقوط بعض المحتجين، خلال التظاهرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات، معربا عن تعازيه لاسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.وقال، ابو الغيط، "ان الأزمة الحالية تتطلب التحلي بضبط النفس والصبر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاستجابة للمطالب الشعبية لابناء الشعب العراق"، مؤكدا استعداد الجامعة العربية للقيام بالمسؤولية المنوطة بها تجاه العراق وشعبه ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على العراق واستقراره ولحمته الوطنية.

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