وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان العلاقات الثنائية

2019/10/29 | 21:48

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بغداد / الصباح

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، آفاق الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، والدفع باتجاه توسيع التعاون الثنائي خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.

وذكر بيان للوزارة، ان "الحكيم التقى مع بلوك، في مدينة لاهاي الهولندية، وجرت خلال اللقاء مناقشة سير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالاضافة الى الإفادة من الخبرات الهولندية في مجال النفط، والزراعة، والمياه بما ينعكس إيجاباً على خلق فرص العمل، والتنمية في العراق، فضلاً عن استعراض ابرز مستجدات الأوضاع في العراق، وجهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، ‏ومن بينها تحقيق مطالب الشباب، والتأكيد على أن عملية الإصلاح التي ‏انتهجها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ماضية بشكل فعال، وستحقق الأهداف المرجوة منها بتعاون الجميع".

واشاد الوزير، بحسب البيان، بـ"ما قدمه الجانب الهولندي من دعم للعراق في مواجهة عصابات داعش الإرهابية في إطار التحالف الدولي، مؤكداً أهمية استمرار تدريب القوات العسكرية العراقية".وأكد الحكيم، على "أهمية الركون إلى الحلول السلمية والتهدئة، عاداً أن التصعيد في المنطقة لن يخدم أي طرف".

من جانبه، عبر وزير الخارجية الهولندي، عن "تفاؤله بما ستحدثه هذه الزيارة التي يجريها الوزير الحكيم إلى لاهاي من تطور في العلاقات بصورة إيجابية بين البلدين الصديقين".

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