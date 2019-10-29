فيديوهات.. التحرير تعج بالمتظاهرين واستمرار إطلاق المقذوفات المسيلة للدموع

2019/10/29 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق حصل “يس عراق” على فيديوهات من أجواء ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، عصر اليوم الثلاثاء، حيث تعج بالمتظاهرين مع استمرار إطلاق المقذوفات المسيلة للدموع وتفريق جموع المتظاهرين.

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