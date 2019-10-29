فلسطين: موقف البعض من هجوم تركيا على الكورد لا يعكس موقفنا الرسمي

2019/10/29 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبلت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، اليوم الثلاثاء، القنصل الفلسطيني العام في إقليم كوردستان نظمي حزوري.

وفي اللقاء، اشارت فائق الى العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الكوردي والفلسطيني والتي تعود الى عشرات السنين، وعبرت عن اسفها حول ردود أفعال وكلمات وتطلعات بعض الناشطين المدنيين الفلسطينين بخصوص ما يجري من احداث في غرب كوردستان وعدم تقدير الظروف الصعبة التي تمر على روجاڤا والمواطنين المدنيين هناك.

وتطرقت رئيس البرلمان الى الأوضاع السياسية التي تمر بها العراق والمنطقة بشكل عام والمخاوف الناجمة عنها، مشيرة الى شرعية طلبات المتظاهرين في العراق والتي تتعلق جميعها بتوفير الخدمات واجراء الإصلاحات في جميع مرافق الدولة والقضاء على الفساء في العراق، متمنية ان يصبح ذلك دافعا لإقليم كوردستان لمراجعة نفسه وتقديم خدمات افضل للمواطنين في الإقليم.

من جهته قال القنصل الفلسطيني العام في إقليم كوردستان نظمي حزوري ان "ما عبر عنه بعض النشاطين والمواطنين الفلسطينين المؤيدين لتركيا في هجومها على منطقة غرب كوردستان لا يعكس الموقف الرسمي لدولة فلسطين، ونحن تربطنا علاقات تاريخية مع الشعب الكوردي ولدينا نقاط مشتركة وعديدة خلال مراحل نضالنا الطويل".

واضاف ان "الموقف الرسمي الفلسطيني كان مؤيداً للبيان الرسمي لجامعة الدول العربية وان مواقف الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعبر عنا وعن سياستنا ونحن اليوم في كوردستان وهدفنا هو تنمية علاقاتنا والارتقاء بها الى اعلى المستويات".

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