وزير الخارجيّة يزور مقرّ اللجنة الدولـيّة لشُؤُون المفقودين في لاهاي

2019/10/29 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، مع كاثرين بومبيرغر مدير عامّ اللجنة الدولـيّة لشُؤُون المفقودين في مقرّ اللجنة في مدينة لاهاي.

وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "جرى في اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التعاون بين اللجنة الدولـيّة لشُؤُون المفقودين والسلطات العراقـيّة المُختصَّة، وتكثيف الجُهُود المُشترَكة لتحقيق التعاون البنّاء في موضوع المفقودين وضحايا المقابر الجماعيّة بالعراق استناداً إلى بيان الحكومة العراقـيّة المتعلق بإدانة واستنكار جرائم المقابر الجماعيّة التي ارتكبها النظام الدكتاتوريّ المُباد، والإفادة من الخبرات الدوليّة في مجال التقنيات الحديثة ذات الصلة في معرفة وتحديد مصير المفقودين وضحايا المقابر الجماعيّة".

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