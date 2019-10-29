محافظ صلاح الدين يؤكد الاتفاق مع الامم المتحدة على تأهيل 20 مشروعا في المحافظة

2019/10/29 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، اليوم الثلاثاء، الاتفاق مع الامم المتحدة على تأهيل 20 مشروعا في المحافظة.

وقال خليل في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم الاتفاق مع الامم المتحدة على تأهيل 20 مشروعا في المحافظة من قبل UNDP وترميم 1000 منزل في قضاء بيجيي، وذلك ضمن الجهود المكثفة التي يبذلها لتوفير بيئة أمنة و جاذبة لعودة النازحين و تعزيز ركائز السلم الأهلي و انعاش الحياة اليومية للمواطنين".

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