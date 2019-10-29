التميمي تدعو الحكومة الى حماية المتظاهرين والحفاظ على ارواحهم

2019/10/29 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت النائبة ماجدة التميمي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الى حماية المتظاهرين العزل والحفاظ على ارواحهم.

وقالت التميمي، في بيان تلقته "الغد برس"، "نرفض بشدة استخدام القوة وضرب المتظاهرين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ونطالب الحكومة بتطبيق المادة (38)من الدستور التي كفلت حق حرية التعبير عن الرأي بطرق سلمية من خلال حماية التظاهرات وعدم اطلاق العيارات النارية التي تتسبب باصابات للمتظاهرين العزل الذين خرجوا مطالبين بحقوقهم".

وطالبت التميمي من المتظاهرين "الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم انحرافها عن مسارها لتحقيق اهدافهم المشروعة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

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