2019/10/29 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور..محتجون غاضبون يحرقون منزل نائب في ذي قار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. محتجون غاضبون يحرقون منزل نائب في ذي قار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. محتجون غاضبون يحرقون منزل نائب في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).