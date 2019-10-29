نائب بحزب بارزاني يعلن موقف الكرد من سحب الثقة عن عبد المهدي

2019/10/29 | 22:08

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بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر، اليوم الثلاثاء، ان جميع الكتل الكردية ستقف مع أي مرشح بديل لرئيس مجلس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي شريطة التزامه بالدستور.

وقال طاهر، خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على شاشة (دجلة الفضائية)، ان "التحالف الكردستاني سوف يقف مع أي مرشح بديل لعبد المهدي لتولي رئاسة الوزراء شريطة ان يكون ملتزماً بالدستور وبا يضمن عدم التعدي على حقوق الشعب الكردي".

واعتبر عضو الحزب الكردي، ان "الدستور الحالي لا يوجد فيه أي اشكال"، مشيرا الى ان "الاشكال يكمن ف العقلية السياسية التي تعاملت مع الدستور بشكل أدى الى اندلاع الاحتجاجات الغاضية في العراق".

وتابع ان "على الكتل السياسية ان لا تحمل رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، مسؤولية تراكم 16 سنة من أخطاء الحكومات التي سبقته"، داعياً الى "إعطاء عبد المهدي المزيد من الوقت حتى يشرع في اصلاحاته وتثبيت دعائم التعديلات الوزارية التي يعتزم اجرائها".

وأكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، بوقت سابق من الثلاثاء، عزم تحالفه جمع التواقيع اللازمة لإقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وذلك على خلفية دعوى زعيم التيار الصدري إلى سحب الثقة من عبد المهدي بشكل فوري.

ودعا بدر الزيادي في تصريح صحفي، رئيس الوزراء، إلى "تقديم استقالته بعد تغريدة زعيم التيار الصدري الأخيرة"، مؤكداً عزم سائرون على "جمع التواقيع اللازمة لإقالة عبد المهدي، إذا لم يحضر إلى البرلمان في جلسة الغد".

وأشار النائب عن تحالف سائرون إلى أن نواب كتلته "يواصلون اعتصامهم داخل مجلس النواب".

ورد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على رسالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما دعا العامري للتعاون وسحب الثقة عن الأخير فوراً.

وقال الصدر، في معرض رده على رسالة عبد المهدي، بتغريدة على حسابة الرسمي بموقع "تويتر": "جواباً على كلام الأخ عادل عبد المهدي، كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيما حفظ لكرامتك".

وأضاف الصدر: "اما إذا رفضت..



فأنني ادعو الأخ هادي العامري للتعاون من اجل سحب الثقة عنك فوراً، والعمل معاً لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت".

وتابع زعيم التيار الصدري، أنه "في حال عدم تصويت البرلمان فعلى الشعب أن يقول قولته..



ارحل".

بغداد اليوم _ بغداد

قال رئيس كتلة ائتلاف النصر البرلمانية، النائب عدنان الزرفي، اليوم الثلاثاء، إن رسالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، التي وجهها لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، كانت استفزازية وفيها تحدٍ للصدر.

وذكر عدنان الزرفي، خلال

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء، عزم تحالفه جمع التواقيع اللازمة لإقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وذلك على خلفية دعوى زعيم التيار الصدري إلى سحب الثقة من عبد المهدي بشكل فوري.

ودعا بدر الزي

بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، الى التعاون معه من أجل سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال الصدر في بيان له، جواباً على رسالة عبد المهدي التي بعثه

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