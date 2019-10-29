بالفيديو.. طعام ومياه معدنية وكمامات.. وتبرعات من الموصل والأنبار والكنائس تضامناً مع متظاهري التحرير

2019/10/29 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد لم يقتصر تضامن العراقيين مع التظاهرات التي تشهدها بلادهم على المشاركة فيها أو الإضراب عن الدراسة والعمل فحسب، بل انطلقت في عدة مناطق من بغداد ومدن عراقية أخرى حملات لجمع المؤن والأغذية والمياه والعلاج للمتظاهرين.في منطقة حي الخضراء غربي بغداد أقام الأهالي حملة لجمع التبرعات لمتظاهري ساحة التحرير، وقد شارك في الحملة […]

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