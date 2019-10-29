النائب هوشيار ينتقد الأسلوب “التحاصصي” بالتصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي

2019/10/29 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه النائب هوشيار عبد الله، انتقادات لطريقة التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي.

وأعرب عبد الله في تصريح، عن اسفه الشديد، لما اطلق عليه “الاسلوب التحاصصي”، في التصویت علی رئيس وأعضاء المجلس، والتي أظهرت ان المحاصصة مرض مزمن، لا يمكن شفاء المتحاصصين منه، لافتا الى ان الاصلاحات التي باشر بها مجلس النواب، إذا كانت تعتبر إنجازاً، فهي تحسب للشعب المنتفض، ولدماء الشهداء وليست انجازات للبرلمان.

وأضاف عبد الله، ان المحاصصة هذه المرة ليست مكوناتیة، بل حزبویة وشخصیة،مبينا ان خطوات الاصلاح البسيطة، مقارنة بوضع العراق المأساوي، جاءت متأخرة، ولكن وجودها في کل الأحوال، أفضل من عدمە، على حد تعبيره.

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