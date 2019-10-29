يونامي تدين بشدة ارتفاع عدد الوفيات والاصابات في تظاهرات العراق

2019/10/29 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، عن ادانتها الشديدة، لارتفاعَ عددِ الوفيات والإصابات خلال التظاهرات في العراق.

وأكدت بلاسخارت في بيان، ان أكثر ما يُثير القلق، هي التطورات الأخيرة في أنحاء كثيرة من العراق، لا سيما في كربلاء الليلة الماضية، والتي اشارت تقارير الشهود خلالها، إلى استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين، مما تَسبّبَ في أعدادٍ كبيرةٍ من الإصابات، مشددة على ضرورة حماية الأرواح.

وأضافت بلاسخارت، ان هناك حاجة ماسّة لإجراء حوارٍ وطنيٍّ، لإيجاد استجاباتٍ سريعةٍ وفاعلة، وإنهاء الحلقةُ المُفرغةُ من العنف، لافتة الى ان الأمم المتحدة تقفُ إلى جانبِ الشعبِ العراقي، ومستعدةٌ للمساعدةِ في اجراء الحوار.

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