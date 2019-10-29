وزارة التعليم تمنح دورا تكميليا للطلبة الذين اخفقوا بثلاث مواد فما دون وللمراحل كافة في الدراسات الاولية

2019/10/29 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، السماح لطلبة المراحل الجامعية كافة ممن اخفقوا في ثلاث مواد فما دون باداء الامتحانات

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