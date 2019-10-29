وزير الخارجية لأبو الغيط: العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات الشعب العراقيّ

2019/10/29 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيّاً من د.أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية

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