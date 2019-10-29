الاحتجاجات في العراق: كيف سيخرج العراق من الأنفاق؟

2019/10/29 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في العراق دخل شباب المدارس والجامعات على خط المظاهرات والاحتجاجات.



شعارات كانت تطالب بالقضاء على الفساد وتحسين الخدمات فأصبحت تطالب باسقاط النظام.



ما ساهم في احتدام الوضع هو سقوط المزيد من القتلى والحصيلة ثقيلة.



يناقش هذا الموضوع الصحافية ولاء سعيد السامرائي، وجواد هادي عباس، السفير السابق للعراق في الأردن، والصحافي، مؤمل مجيد.

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