العراق: مقتدى الصدر ينضم إلى آلاف المتظاهرين في النجف

2019/10/29 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التحق رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر الثلاثاء بآلاف المتظاهرين في مدينة النجف جنوب العاصمة بغداد.



والصدر من الشخصيات السياسية التي تبنت سريعا مطالب المحتجين.

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