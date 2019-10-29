السيد الصدر يرد على عبد المهدي ويدعو العامري للتعاون معه لسحب الثقة عن الحكومة

2019/10/29 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على رسالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الاوضاع الراهنة في البلاد

وقال السيد الصدر في بيان، إنه في حال رفض رئيس الوزراء بإجراء انتخابات مبكرة فعلى رئيس تحالف الفتح هادي العامري التعاون وبشكل فوري على سحب الثقة من الحكومة، والعمل سوية لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، والاتفاق على اصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت، مضيفا انه وفي حال عدم تصويت البرلمان على ذلك فعلى الشعب ان يقول قولته.

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