المتحدث باسم الأمانة العامة لواع: توصيات لجنة متابعة طلبات متظاهري البصرة تتضمن توفير فرص عمل وصرف منح لـ150 الف عاطل عن العمل

2019/10/29 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد اليوم الثلاثاء، عن ابرز توصيات لجنة متابعة طلبات المتظاهرين والمواطنين في محافظة البصرة.

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