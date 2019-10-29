بطريقة سلمية.. متظاهرو كربلاء يغلقون مبنى مجلس المحافظة ويضعون هذه الصورة على الباب.. شاهد

2019/10/29 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق أغلق متظاهرو كربلاء، مجلس المحافظة، ليل اليوم الثلاثاء وذلك بوضع يافطة على الباب الرئيسي تحت عنوان “مغلق بإمرة الشعب”.وقال مراسل “يس عراق” إن “متظاهري محافظة كربلاء، أغلقوا مبنى مجلس المحافظة بطريقة سلمية وبوجود قائد عمليات كربلاء ووضع يافطة على الباب الرئيسي تحت عنوان مغلق بإمرة الشعب”.وحدث في كربلاء ليل أمس الاثنين، […]

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