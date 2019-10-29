سعيد الوجاني - لبنان الى اين ؟

2019/10/29 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني فجأة وبدون مقدمات ، نزل الشعب اللبناني الى الشارع ، مطالبا بإسقاط الفساد ، وبإسقاط الطائفية .خروج الشعب اللبناني وبتلك الكثافة ، ابهر الجميع ، وبدأت الأسئلة تطرح ، في بداية النزول ، عن المدى الذي يمكن ان يستغرقه النزول والحراك ، الذي يعد بحق ثورة ، لأنها غير موجهة الى طائفة دون غيرها ، بل انها ثورة موجهة ضد نظام المافيا الحاكم بلبنان ، والمتجسد بنظام المحاصصة ، الذي يلغي الأغلبية الشعبية ، وي......

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