ييلماز جاويد - أين الغيرة يا ناس ؟

2019/10/29 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ييلماز_جاويد أذكر وسائل الإعلام في فترة الحرب العالمية الثانية ، والتي كانت تقتصر على ما يذاع في المذياع (الراديو) فيخرج علينا مقدّم الأخبار ويفصّل ما كان يدور من معارك بين القوات الألمانية الهتلرية وبين الجيش الأحمر أناءَ محاولات هتلر إحتلال الإتحاد السوفييتي والقضاء عليه .كان المذيع ينهي النشرة الإخبارية بقوله " كل شيء هادئ في الجبهة الغربية " والمقصود بالجبهة الغربية جبهة الحرب بين القوات الهتلرية وبين قوا......

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