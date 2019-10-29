2019/10/29 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر: قائد شرطة بابل يسحب حمايات أعضاء مجلس المحافظة

اخبار مباشرة

مصدر: قائد شرطة بابل يسحب حمايات أعضاء مجلس المحافظة

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: قائد شرطة بابل يسحب حمايات أعضاء مجلس المحافظة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: قائد شرطة بابل يسحب حمايات أعضاء مجلس المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).