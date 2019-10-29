بعد مقتل واصابة مزارعين بإنفجار.. داعش يقصف قرية الاصلاح بديالى

2019/10/29 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بتعرض قرية الاصلاح شمال شرقي المحافظة لقصف بقذائف الهاون من قبل داعش.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "قذيفتي هاون سقطتا على قرية الاصلاح بأطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى"،مبينا،أن" القصف اطلق من قبل خلايا داعش في المناطق المجاورة للقرية".

وأضاف أن "سقوط قذائف الهاون لم يسفر عن وقوع ضحايا، فيما تم تشديد الاجراءات هناك بالوقت الراهن".

وكان مزارع قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة اثر انفجار عبوة ناسفة في قرية الاصلاح بمحافظة ديالى، صباح اليوم.

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