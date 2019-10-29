أبو الغيط يهاتف وزير الخارجية لمتابعة تطورات الاحتجاجات في العراق

2019/10/29 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط آخر مستجدات الأوضاع في العراق وسبل تحقيق الاستقرار والأمن وتنمية الاقتصاد.

وذكر بيان للخارجية تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " الحكيم تلقَّ اتصالاً هاتفياً من أبو الغيط وبحثا آخر التطورات على الساحة العراقية، ودعم جهود الحكومة العراقية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".

وأضاف أن " الحكيم أكد لأبو الغيط أن العراق يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحات الشعب العراقيّ، كما جرى التأكيد على أهمّية استمرار دعم الجامعة العربيّة للقضايا العربيّة الأساسيّة".

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