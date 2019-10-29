مشاركة الأطفال في المظاهرات ما بين الخطورة والمساندة ؟

2019/10/29 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_يسرى علي الداؤدي من الجميل ان نرى هذه الجدية من جانب المتظاهرين في المطالبة بحقوقهم والذين عبروا عنها من خلال رفعهم شعار (نازل أخذ حقي)، ومشاركة الأطفال تؤكد جدية هذه التظاهرات وهذا امر يثير الحماس والتحدي لكل وطني نازل يأخذ حقه ويعتبر مساندة حقيقية للمتظاهرين مما يعطي للتظاهر قوة ضغط كافية لتحقيق المطالب …

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