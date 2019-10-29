2019/10/29 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد تتضارب الأنباء في بغداد حول عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي فجر غد الأربعاء، على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها عدة مدن في البلاد، ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لانتخابات برلمانية مبكرة.ونقلت مصادر مقربة من رئيس الوزراء أن عبد المهدي أرسل رسالة إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد دعوة الصدر لانتخابات مبكرة.. أنباء متضاربة حول تقديم عبد المهدي استقالته وتشكيل حكومة انتقالية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد دعوة الصدر لانتخابات مبكرة.. أنباء متضاربة حول تقديم عبد المهدي استقالته وتشكيل حكومة انتقالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).