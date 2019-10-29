علاوي ينقلب على حليفه عبد المهدي قبل ساعات من استقالته المحتملة : الفياض يعود من اربيل .. والصدر من ايران وعاصمة عربية !

2019/10/29 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : وصف رئيس القائمة الوطنية إياد علاوي، الشريك البارز في الحكومة العراقية التي يراسها عادل عبد المهدي وصف الأحداث التي رافقت المظاهرات في محافظة كربلاء بـ”الاثنين الأسود في العراق”، وأن “ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام”.وقال علاوي : “كنا نتوقع أن السلطة التنفيذية ستخرج علينا بتسمية القناصة وغيرهم […]

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