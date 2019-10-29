الحكمة يحذر من الحلول الترقيعية.. ويؤكد: لدينا خارطة للخروج من الأزمة

2019/10/29 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد بتجاوز استجواب وزراء فاشلين ومطالبته بإقالتهم واحالتهم الى القضاء..بغداد – وعد الشمري: وصف تيار الحكمة المعارض، أمس الثلاثاء، الحزم الاصلاحية بالمتأخرة، ودعا إلى الابتعاد عن الحلول “الترقيعية”، وفيما كشف عن امتلاكه خارطة كاملة للخروج من الازمة، شدد على ضرورة وضع سقف زمني لجميع المشاريع التي يتم الاعلان عنها.وقال القيادي في التيار علي ...

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