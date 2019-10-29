خلية الاعلام الامني تحرج حكومة كربلاء باعلانها حصيلة مغايرة عن ضحايا التظاهرات

2019/10/29 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية حقوق الإنسان: أغلب عوائل كربلاء لم تتمكن من الوصول للمستشفيات بغداد ـ الصباح الجديد: اصدرت خلية الاعلام الامني، أمس الثلاثاء، بياناً بشان الاحداث التي صاحبت التظاهرات في كربلاء مساء الاثنين.وقالت الخلية في بيان صحافي، إن “محافظة كربلاء شهدت يوم أمس تظاهرات تخللتها بعض الحوادث المؤسفة، إذ أصيب ٥٣ مدنياً بحسب عمليات وزارة الصحة، ...

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