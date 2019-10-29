عبد المهدي يخير الصدر بين القبول بحكومته او حكومة أخرى من المرجعيات الحزبية نفسها

2019/10/29 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رسالة مطولة تحفظت عليها القوى السنية..بغداد – الصباح الجديد: خير رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي السيد مقتدى الصدر بين القبول باستمرار حكومته، او تشكيل حكومة أخرى بالاتفاق مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأمر الذي اثار حفيظة القوى السنية التي عزت سبب فشل الحكومة الى تشكيلها من كتلتين فقط وبمعزل عن باقي ...

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