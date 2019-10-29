شاهد.. ابو “التكتك” ..جديد حسام الرسام

2019/10/29 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبعد رياض رحمة وفنانين اخرين اصدر الفنان العراقي حسام الرسام اغنية “ابو التكتك”الذي بات ايقونة التظاهرات العراقية نظرا الى سخاء تضحياتهم ورفضهم قبول المال لقاء نقل الجرحى او المتظاهرين الى ساحة التظاهرات في “التحرير”.

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